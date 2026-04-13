Incendio ad un ambulatorio di Rosarno, l’ASP di Reggio: ‘Vicini al collega e alla sua famiglia’

Nella nota l’ASP richiama il valore delle cure primarie e della medicina territoriale, ribadendo il legame tra medici di base e cittadini

L’ASP di Reggio Calabria esprime solidarietà e vicinanza al collega medico di medicina generale Dr Aldo Ingegnere con studio a Rosarno.

Gesti di questo tipo mettono a rischio uno dei principali capisaldi delle cure: le cure primarie, su cui in questi anni l’Azienda sta puntando consapevole che il patto di alleanza tra MMG e cittadini sia la base per il rilancio delle cure territoriali.

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Si ribadisce come il fulcro del cambio di passo assistenziale passi attraverso il lavoro quotidiano e costante della medicina del territorio in alleanza con tutti gli specialisti che nel territorio si impegnano.

Il richiamo al ruolo delle cure primarie

Il cittadino deve avere fiducia in una capillarità assistenziale che, anche con lo sviluppo delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), garantisce assistenza quotidiana e continuativa.

Siamo vicini al collega e alla sua famiglia e tramite lui a tutti i colleghi di MMG.