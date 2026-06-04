Spiagge pulite e accessibili: pubblicate le graduatorie dei contributi regionali ai Comuni
"Le richieste pervenute superano la dotazione finanziaria disponibile" le parole del vicepresidente Mancuso. L'elenco dei Comuni ammessi e gli importi assegnati
04 Giugno 2026 - 15:00 | Comunicato stampa
Pubblicate le graduatorie dell’Avviso pubblico destinato ai Comuni costieri per il finanziamento degli interventi di pulizia delle spiagge libere e per il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità degli arenili a favore delle persone con disabilità in vista della stagione balneare 2026. L’iniziativa, promossa in attuazione della legge regionale 10/98, punta a sostenere le amministrazioni locali nella gestione e valorizzazione del patrimonio costiero, favorendo al tempo stesso una maggiore inclusione e fruibilità delle spiagge.
Lo comunica il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, il quale esprime soddisfazione per il forte interesse registrato da parte dei Comuni.
Il commento del vicepresidente Filippo Mancuso
“Il dato più significativo – evidenzia – è rappresentato proprio dalla crescente sensibilità delle amministrazioni locali verso temi che coniugano tutela ambientale, inclusione sociale e valorizzazione turistica. La risposta dei territori è stata straordinaria. I Comuni hanno dimostrato di condividere un modello di gestione costiera moderno, attento all’ambiente e alle persone. La Regione continuerà a sostenere con convinzione queste politiche, perché una costa più pulita, sicura e accessibile costituisce un valore per tutti e contribuisce a rafforzare l’attrattività della Calabria”.
“Le richieste pervenute – sottolinea inoltre il vicepresidente Mancuso – superano ampiamente la dotazione finanziaria disponibile e questo dimostra quanto i Comuni costieri credano nell’importanza di investire in servizi essenziali, sostenibili e socialmente utili. La cura delle spiagge e l’attenzione verso l’accessibilità rappresentano oggi un indicatore concreto della qualità della vita delle nostre comunità e della capacità dei territori di rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori”.
Le linee di intervento e i criteri di finanziamento
L’Avviso ha previsto due specifiche linee di intervento. La prima riguarda il finanziamento delle attività di pulizia delle spiagge libere, con contributi ripartiti tra i Comuni in proporzione alla superficie degli arenili dichiarata. La seconda è dedicata agli interventi finalizzati a garantire maggiore sicurezza e accessibilità ai soggetti diversamente abili, attraverso contributi fino a 4.000 euro assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e con priorità per i Comuni interessati dalle ordinanze del Capo del dipartimento della Protezione civile numero 1180 e 1181 del 2026.
Le graduatorie complete, con l’elenco dei Comuni ammessi e gli importi assegnati, saranno pubblicate sul Burc, come previsto dalla normativa vigente e sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria al seguente link: https://www.regione.calabria.it/provvedimenti-regionali/approvazione-ripartizione-del-contributo-ai-comuni-costieri-risultati-beneficiari-a-parziale-finanziamento-delle-spese-per-la-pulizia-delle-spiagge-libere-per-la-stagione-balneare-2026-azione-1/
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