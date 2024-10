Aspromonte in cenere, il racconto di un volontario: ‘E’ stato un attacco alla nostra montagna. Piangiamo pini millenari’

Già presidente del CAI Reggio, tuttora socio del Club Alpino Italiano nonchè accompagnatore di escursionismo Giuseppe Romeo ha contribuito a domare gli incendi che hanno devastato il nostro territorio nelle ultime settimane.

Un lavoro intenso e costante il suo, fatto con amore ed estrema dedizione verso l’Aspromonte. Giuseppe è nato a pochi chilometri da Gambarie ed è un esperto conoscitore della montagna. Appena ha saputo dell’inferno che avvolgeva la sua terra, non ci ha pensato due volte ed è andato subito nei luoghi maledetti.

Dopo l’intervento dall’alto dei canadair ed il lavoro incessante delle autobotti da terra delle squadre dei Vigili, agivano loro, i volontari.

In mano avevano pale, zappe e semplici guanti. Per giorni hanno battuto un terreno asciutto, secco e profondo. Ed è proprio sotto agli aghi di pino, alle pigne, alle foglie secche e ai residui vegetali che si celava l’ennesimo possibile rogo.

Anche per Giuseppe Romeo gli incendi sono chiaramente di origine dolosa.

Ma quali sono state le zone più colpite?

Giuseppe Romeo, contrariamente ad alcuni imprenditori che abbiamo recentemente intervistato, è favorevole ai tanti vincoli e alle ultime leggi che tutelano il territorio.

“Tutti i parchi d’Itali hanno vincoli. Come mai solo in Aspromonte ci si lamenta? Nei parchi del nord i sentieri sono molto curati con una forte attenzione anche all’inquinamento atmosferico ed acustico. I vincoli sono uguali per tutti e i parchi nascono per proteggere la flora e la fauna e permettere alle future generazioni di beneficiarne. E’ ovvio che il Parco poi deve anche poter essere vissuto attraverso i sentieri ma nella zona A (riserva integrale) è chiaro che l’uomo non può e non deve intervenire in alcun modo”.