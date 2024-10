Aspromonte Trails affiliata AICS continua il suo progetto sportivo di Fitwalking

Lasciata momentaneamente la Costa degli Dei con le tappe di Zambrone e Parghelia, per poi ritornarvi Domenica 15 settembre con Briatico, l’associazione sportiva dilettantistica Aspromonte Trails affiliata AICS continua il suo progetto sportivo Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei tour per la promozione dell’attività salutare del fitwalking (camminata sportiva) e contemporaneamente la valorizzazione dei territori, grazie anche alla collaborazione con le Pro loco che, essendo vicine ai Comuni e conoscendo la loro storia, gastronomia e cultura, contribuiscono a farli conoscere meglio.

Sabato 07 settembre l’associazione sarà presente nella Costa Viola con il borgo di Bagnara Calabra, famosa per il torrone, per la pesca del pesce spada con le feluche e la coltivazione nei terrazzamenti che si affacciano sul mare dello zibibbo, uva a bacca bianca da tavola e per la vinificazione del dolce liquoroso vino e per aver dato i natali a Mia Martini e a Loredana Bertè, le famose sorelle cantanti internazionali.

Dopo i saluti istituzionali, dato che l’evento didattico non agonistico sarà in collaborazione con la Pro loco di Bagnara con il patrocinio comunale non oneroso, il supporto dell’amministrazione, dell’assessore alle politiche culturali Dott.ssa Mimma Garoffolo ,verranno dati cenni sulla tecnica del fitwalking a cura di un istruttore nazionale del metodo Damilano.

Successivamente si svolgerà una camminata didattica aperta a tutti non agonistica di soli 3 km partendo da piazza Matteotti, camminando nel marciapiede del lungomare fino alla Torre Aragonese Capo Rocchi Ruggiero andata e ritorno, e al termine dell’attività ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali. Il ritrovo è in piazza Matteotti alle ore 18,30 e richiesto abbigliamento sportivo leggero, scarpe da camminata o da running, sacca, ricambio, acqua, integratore salino.

Evento gratuito prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3396594788.