Ass. Attendiamoci – Don Valerio Chiovaro incontra gli studenti universitari

Nuovo appuntamento formativo del gruppo UniveRCity dell’associazione Attendiamoci ONLUS, rivolto a studenti universitari dai 18 ai 26 anni.

Il percorso, avviato ad Ottobre, si è arricchito, durante questi mesi, di testimonianze e spunti di riflessione per approfondire il tema annuale, “VirtuosaMente – Alla conquista della parte migliore di te”. In particolare, durante i mesi di aprile e maggio si è approfondita la virtù della Giustizia.

Questa settimana il Prof. Sac. Valerio Chiovaro, presidente dell’associazione Attendiamoci, terrà un incontro dal titolo “La giustizia nella Sacra Scrittura”.

L’appuntamento è per Venerdì 6 maggio alle ore 19.30 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (Via Cardinale Portanova n. 184), centro di aggregazione giovanile, sede operativa dell’associazione, da anni divenuta punto di riferimento per le diverse opportunità e i numerosi servizi offerti nell’ottica della formazione globale della persona.