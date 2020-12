Assegnazione temporanea del PalaCalafiore, l'assessora Palmenta a CityNow: "Delibera concertata di fondamentale importanza"

Un traguardo importante, seppur temporaneo, è stato raggiunto dall'amministrazione comunale di Reggio Calabria. L'approvazione della proposta pervenuta al Comune di Reggio Calabria, tramite le federazioni sportive FIP e FIPAV, da parte della ASD Pallacanestro Viola, della ASD RC Basket in Carrozzina e della ASD Volley Reghion RC. Accettata la richiesta di utilizzo del PalaCalafiore per gli allenamenti e le partite di campionato delle diverse società reggine.

Ai microfoni di CityNow Sport, l'assessora Giuggi Palamenta ha spiegato come si è arrivati a questo passo di fondamentale importanza per lo sport reggino:

C'è stata la possibilità di confrontarci con alcuni rappresentanti prima del lockdown in presenza, con altri tramite le piattaforme telematiche. La loro istanza è stata poi elaborata ed approvata dalla giunta comunale e si trova adesso pubblicata sull'albo pretorio (clicca qui per consultare) .

I primi che ho incontrato sono stati i presidenti del CONI Calabria e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) regionale ed i referenti territoriali per conoscere lo stato dell'arte in virtù dell'emergenza. Successivamente abbiamo ascoltato le necessità delle federazioni ovvero la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

Un primo step per valorizzare il PalaCalafiore: attualmente la gestione è in fase covid-19. C'è stata una gara di affidamento che è andata deserta quindi - ribadisce l'assessora allo sport - è nata l'idea della proposta deliberativa approvata il 14 dicembre scorso. Attendiamo adesso le direttive nazionali - conclude Giuggi Palmenta - per muoverci nel migliore dei modi per consentire alle società di operare nei modi più agevoli possibili ed in tal senso è mia intenzione continuare con l'ascolto delle diverse realtà per cercare di fare sempre meglio.