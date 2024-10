L’Assessore allo Sport Palmenta sugli impianti, Granillo e Palacalafiore

Una panoramica ampia sullo sport, le strutture, la possibilità di fare attività in piazza, ma anche impianti. Ne ha parlato l’assessore allo sport Giuseppina Palmenta a Citynow: “Sullo stadio Granillo la Reggina ha chiesto attraverso il Progetto Finanze, la riqualificazione dell’intero impianto ed è per questo che siamo in piena fase di studio per capire quali saranno adesso i passaggi da eseguire.

Leggi anche

Sul Palacalafiore stiamo lavorando per l’assegnazione, l’obiettivo è quello di far giocare tutti nel rispetto pieno delle regole. C’è la massima disponibilità da parte nostra. Il Pianeta Viola è di competenza della Città Metropolitana, anche in questo caso si sta lavorando per riconsegnarlo”.