Giuggi Palmenta: l’assessore allo sport rilancia l’iniziativa dell’attività in piazza

Una lunga chiacchierata attraverso le consuete dirette di CityNow con il nuovo Assessore allo Sport Giuseppina Palmenta. Tanti gli argomenti trattati, tra cui quello degli impianti e le concessioni:

“Da subito mi sono messa a lavoro per fare conoscenza di tutta la situazione impianti. Sia per quello che riguarda l’operato del delegato che mi ha preceduto Giovanni Latella, ma anche attraverso un confronto con l’Ufficio sport. Ho trovato grande collaborazione e mi sono resa conto che c’è tanto da fare, a partire dal censimento di tutti gli impianti sportivi del comune di Reggio Calabria.

Grazie al Decreto Rilancio, verranno prorogate le concessioni per un triennio, quindi esiste la possibilità di andare incontro alle società che hanno in gestione gli impianti proprio per sopperire alle problematiche relative al covid. Questa è una delle cose già in atto.

Lo sport salva, ha risvolti sociali importantissimi. C’è chi non ha la possibilità di praticare lo sport all’interno dei centri e così, visto l’attuale momento, la nostra idea è quello della rivalutazione dello sport in piazza. Ovviamente formulando tutta quella che è la documentazione per l’occupazione suolo e le norme anti covid. Stiamo individuando i luoghi dove poter svolgere determinati tipi di attività ed è attuabile sin da subito.