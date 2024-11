Associazione Culturale Anassilaos: incontri d’autore con la scrittrice e poetessa Maria Concetta Preta.

Promossa dell’Associazione Culturale Anassilaos si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 17,00 presso la sala Biblioteca dell’Amministrazione Provinciale, nell’ambito degli “Incontri con l’Autore”, l’ incontro con la scrittrice e poetessa Maria Concetta Preta. A parlare dell’artista sarà la Prof.ssa Francesca Neri. L’incontro sarà moderato da Lilly Arcudi, Responsabile Associazione Anassilaos.

Maria Concetta Preta, vibonese, docente di Lettere antiche presso il Liceo Classico “M.Morelli” di Vibo Valentia (VV), membro della delegazione cittadina del F.A.I., dopo essersi occupata di epigrafia classica e di Beni Culturali, si è dedicata alla scrittura ed alla poesia. Ha debuttato nella narrativa nel 2012 con il mistery “Il segreto della ninfa Scrimbia” libro che ha vinto il Premio Nazionale “Le parole di Arianna” 2013, Marcellinara (CZ). Nel 2013 ha pubblicato il romanzo noir “La signora del Pavone blu” Menzione d’onore al Premio Nazionale “Un libro amico per l’inverno” 2014, Rende (CS) e Vincitore assoluto – sezione Gialli del Premio Letterario “Nero su Bianco 2014 ” (BN) e Terzo posto al Premio Letterario di Calabria e Basilicata 2014, Villapiana (CS). Le sue composizioni poetiche sono inserite nelle Antologie di diversi Premi Nazionali e Internazionali ai quali ha ottenuto numerosi consensi. Con il racconto “Amore Perverso” è risultata vincitrice assoluta per la sezione Narrativa del Premio Letterario Nazionale “G.Mirisola”- Cosenza, I ed. 2014. Con lo stesso ha ottenuto la segnalazione come miglior autrice calabrese al Premio “La Valle delle Storie” – Vallefiorita (CZ). Il racconto “Rosaria detta Priscilla” ha ottenuto il primo posto sia al Premio Nazionale “Le parole di Arianna”, Marcellinara (CZ) 2014, sia al Premio “Il Murgo Gioiosano”, Messina 2014. L’inedito “Bella di Notte” è arrivato secondo assoluto al prestigioso Premio Nazionale “Parole nel Vento” 2014.