Associazione Incontriamoci Sempre: KAULONIA Tarantella Festival

Tra qualche settimana, si svolgerà la XVll Edizione del KAULONIA

Tarantella Festival, evento che rappresenta una delle più importanti

kermesse nel panorama nazionale della musica Popolare.

In Calabria, e’, più di tutte, la manifestazione con maggior numero di

presenze, richiamando migliaia di appassionati nell’arco delle cinque

giornate dell’evento, rendendo magico il bellissimo borgo di Caulonia

che vive, in questa occasione, un momento intenso e particolare. Grazie

alla musica, Caulonia Superiore rivive tutta la sua antica storia.

Oltre agli appuntamenti serali in musica, nella bellissima cornice di

PIAZZA MESE, intere giornate si vivranno sotto l’aspetto culturale, con

i corsi che richiamano le nostre tradizioni, i corsi di ballo nelle

mitiche piazze del centro storico, i dibattiti serali in piazza mercato,

in cui illustri personaggi storici, antropologi, musicisti e cultori,

discutono e dibattano davanti ad un’attenta Platea.

“Enti importanti, come la Regione e la Provincia devono essere unite nel

sostenere la manifestazione che richiama, in assoluto, il maggior numero

di partecipanti in termini di presenze nella nostra CALABRIA.” Dichiara

Pino Strati, Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre.

Confidiamo nella grande sensibilità nel sostegno istituzionale da parte

dei presidenti OLIVERIO, IRTO e RAFFA.

Auspichiamo, inoltre, che la macchina organizzativa del Comune e

dell’Amministrazione di Caulonia e del Sindaco RICCIO facciano la

propria parte per accogliere le migliaia di persone che si recheranno ad

uno dei FESTIVAL di musica popolare più importanti d’Italia.