Reggio, pubblicato il bando per l’assunzione di “Istruttori Contabili”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha dato il via a un nuovo processo di selezione pubblica per l’assunzione di due unità di personale da inquadrare nell’Area degli Istruttori, con il profilo professionale di “Istruttore Contabile”.

Il bando, che si inserisce all’interno delle politiche di rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture, punta a ridurre i tempi di pagamento e ottimizzare i servizi della pubblica amministrazione, in linea con le disposizioni della Legge 9 dicembre 2024, n.189.

Questa selezione ha come obiettivo l’assunzione di personale a tempo pieno e determinato, per una durata massima fino al 31 dicembre 2026, a seguito delle risorse stanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il finanziamento, pari a circa 70.743 euro per gli anni 2025 e 2026, è stato destinato a potenziare le strutture che si occupano della gestione delle fatture commerciali, cruciali per l’efficienza dei servizi offerti dall’ente.

Modalità di Partecipazione



Il bando sarà pubblicato per 15 giorni su vari canali, tra cui il Portale Unico del Reclutamento “InPA”, l’Albo Online e il sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Gli interessati dovranno presentare la domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione, con una tassa di concorso non rimborsabile pari a 10 euro. La selezione prevede prove scritte e pratiche, per le quali l’ente potrebbe avvalersi di società esterne specializzate.

Il profilo ricercato è quello di “Istruttore Contabile”, con la necessità di una preparazione tecnica adeguata e capacità nella gestione delle problematiche amministrative e contabili. L’ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Questa iniziativa rientra nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e ha l’obiettivo di rispondere a una crescente esigenza di snellire i processi amministrativi, riducendo i tempi di pagamento delle fatture e migliorando l’efficienza delle attività quotidiane.

Gli avvisi relativi alla procedura concorsuale saranno disponibili anche sul Portale Unico InPA e saranno visibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’ente. La Città Metropolitana si riserva, comunque, la facoltà di modificare o annullare il bando a seguito di eventuali sopravvenienze normative o esigenze organizzative.

Con questo bando, l’amministrazione metropolitana intende potenziare le proprie risorse umane, per una gestione più celere e trasparente delle pratiche amministrative, segnando un passo importante verso l’efficienza e la modernizzazione dei servizi pubblici.