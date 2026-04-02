Il Garante Siclari e il presidente Cirillo richiamano la necessità di diagnosi tempestive, sostegno alle famiglie e percorsi inclusivi in Calabria

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Palazzo Campanella si illumina di blu. Un gesto simbolico che accompagna un impegno concreto, rilanciato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e dal Garante dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, nel segno di politiche e percorsi capaci di mettere al centro le persone nello spettro autistico e le loro famiglie.

La consapevolezza oltre la Giornata mondiale

“La consapevolezza non può ridursi, tuttavia, solo a questa Giornata. È un impegno quotidiano che deve tradursi in politiche, pratiche e relazioni fondate sull’ascolto e sul rispetto dell’autodeterminazione delle persone autistiche e delle loro famiglie. Riconoscere i loro bisogni, accogliere le diverse modalità di comunicazione e rimuovere le barriere — materiali, culturali e informative — è un dovere istituzionale e civile”.

Il Garante sottolinea come la tutela dei diritti passi attraverso diagnosi tempestive, percorsi di supporto personalizzati lungo tutto l’arco della vita, ambienti educativi e lavorativi realmente inclusivi e un sostegno concreto alle famiglie. In Calabria, questo impegno assume un significato ancora più evidente: la distanza dai servizi, la frammentazione degli interventi e la carenza di risorse rendono necessario un lavoro costante di coordinamento e vigilanza, ma anche il riconoscimento del ruolo prezioso svolto dalle associazioni e dalle comunità locali, spesso prime a intercettare bisogni e a costruire reti di prossimità.

“L’autismo – prosegue il Garante – non è un’eccezione da gestire, ma una delle molte forme attraverso cui si esprime la condizione umana. Riconoscere questa pluralità significa impegnarsi a costruire contesti accessibili, capaci di accogliere le differenze senza trasformarle in ostacoli. È un impegno che riguarda tutto il Paese e che, in territori come la Calabria, richiede un’attenzione ancora più vigile e una collaborazione istituzionale continua”.

L’impegno del Garante e delle istituzioni

Il Garante rinnova infine il proprio impegno a vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, a mantenere un dialogo costante con associazioni, famiglie e persone autistiche e a collaborare con le istituzioni per rafforzare gli strumenti di protezione e inclusione.

Sul tema, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, richiama l’impegno già avviato dalle istituzioni regionali e la necessità di proseguire lungo questa direzione.

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