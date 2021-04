Le Iene di nuovo in Calabria: l'inchiesta sulle assunzioni in Regione

Le Iene tornano in Calabria, l'obiettivo è il palazzo della Regione e le assunzioni fatte al tempo di una giunta che opera in regime di straordinaria eccezione, vista la prematura scomparsa del Governatore Santelli.

Le assunzioni alla Regione Calabria: l'inchiesta de Le Iene

In seguito alla morte del Presidente Jole Santelli, il Consiglio regionale della Calabria è sciolto e in carica solo per gli affari correnti o per le urgenze. Eppure, secondo l'inchiesta de Le Iene, nonostante l’attività politica sia ferma, ben 72 persone sono state assunte con contratti di collaborazione.

“La Calabria è zona rossa, ma il Consiglio regionale è zona franca: un far west senza regole e senza freni”. A parlare con Filippo Roma è stata la giornalista Alessia Bausone: “Il posto per gli amici degli amici c’è sempre. Si va dalla cassiera al barman, un bracciante agricolo, commessi. E ci sono anche baby sitter e tabaccai, oltre che “persone che non risiedono in Calabria”. Queste persone vengono assunte come Co.co.co per uno o due mesi dagli assessori o dai capigruppo regionali. Non si è mai capito effettivamente quali siano le loro funzioni”.

Filippo Roma, inviato de Le Iene, è andato a incontrare un paio di queste persone. Tra questi, ce n’è uno particolare: un sindaco di un piccolo paese in provincia di Catanzaro è stato assunto come autista da uno dei consiglieri regionali.

“In pieno lockdown, a marzo 2020, sono stati assunti degli autisti. Lo stipendio complessivo può arrivare anche a 40mila euro lordi all’anno”.

A questo punto il nostro Filippo Roma è andato a parlare direttamente con Nino Spirlì, vicepresidente e reggente della Regione Calabria fino a nuove elezioni:

“Posso dire che se la gente lavora mi fa molto piacere. Vi garantisco che i soldi pubblici non sono spesi male”.

