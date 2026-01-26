Trasporto pubblico su gomma, scattano gli aumenti: la comunicazione di Atam
ATAM rende noto che la Regione Calabria, con nota del 18/7/2025, ha disposto l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma al tasso di inflazione
26 Gennaio 2026 - 10:49 | Redazione
Si rende noto che la Regione Calabria, con nota del 18/7/2025, ha disposto l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma al tasso di inflazione.
Pertanto, a partire dall’1.02.2026 verranno adottate le nuove tariffe disposte da Regione Calabria con adeguamento del 20% per tutte le tipologie di titoli di viaggio dei servizi urbani e di circa il 30% per tutte le tipologie di titoli di viaggio dei servizi extraurbani su gomma del trasporto pubblico locale.
Validità dei titoli già acquistati
I titoli di viaggio già in possesso e vidimati dai Signori Utenti, alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, sono considerati validi fino alla loro scadenza.
Clicca qui per consultare le tabelle con le nuove tariffe e le risposte alle domande frequenti (FAQ). http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl?_cgifunction=ricercapercorso_numero09.
Per informazioni ed assistenza contattaci allo 0965620121, al numero verde 800282600 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30) oppure via mail all’indirizzo customer@atam-rc.it.