“ATAM – Tasporto Pubblico”: l’app per smartphone per scegliere come spostarsi a Reggio

Da oggi scegliere come spostarsi a Reggio Calabria sarà più facile grazie all’ applicazione per smartphone “ATAM – Trasporto Pubblico”, nata dalla collaborazione tra l’azienda di trasporto reggina e la società Movibell.

Con un’interfaccia molto intuitiva l’APP, scaricabile gratuitamente da Google Play ed Apple Store, consente di visualizzare sul tuo smartphone tutte le informazioni sulla mobilità a Reggio Calabria.

L’applicazione, attualmente, rilasciata in versione sperimentale è a disposizione di tutti i cittadini affinchè possano testarla e fornire anche eventuali osservazioni, mediante l’apposita sezione “suggerimenti e segnalazioni”.

Attraverso l’applicazione è possibile consultare la localizzazione, in tempo reale, dei bus, essere aggiornati sulle ultime novità e variazioni dei servizi gestiti da ATAM SpA e, a breve, sarà possibile anche acquistare il biglietto elettronico.

La funzione di localizzazione consente di visualizzare le opportunità di spostamento nei dintorni della propria posizione: le fermate più vicine del trasporto pubblico e le prossime partenze dei bus.

“L’APP “ATAM – Trasporto Pubblico” – commenta così il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà– è un nuovo strumento offerto ai cittadini e ai turisti della nostra città per pianificare i propri spostamenti attraverso una visione ampia e chiara del servizio di trasporto pubblico locale nel nostro Comune”.

“ATAM – dice Francesco Perrelli, Amministratore Unico – è molto attenta alle novità tecnologiche, e abbiamo pertanto ritenuto fondamentale aderire da subito ad un progetto che della tecnologia fa il miglior uso, rendendo più semplice e concentrando in unico strumento la ricerca di informazioni per spostarsi nel nostro territorio”.

Molto soddisfatto anche l’Assessore ai Trasporti, Giuseppe Marino – “L’informatizzazione dei servizi è una delle vie maestre da perseguire per rendere la mobilità pubblica più vicina e più accessibile a tutti; mostrare, attraverso un’applicazione di semplice e immediata fruizione, come sia possibile utilizzare il mezzo di trasporto per compiere i propri tragitti è un modo efficace ed intelligente. In questo modo i cittadini possono ottimizzare i propri tempi e migliorare la qualità dei propri spostamenti, oltre che il benessere della città.”