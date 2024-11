Attendiamoci…oggi tutti in piazza San Giorgio al Corso!

L’Associazione “Attendiamoci Onlus”, che da 13 anni si occupa di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali attraverso la formazione giovane-giovane, incontrerà la cittadinanza in piazza San Giorgio al Corso, domenica 18 maggio, per condividere momenti di confronto, gioco e convivialità.Sarà un’occasione di festa, una piccola fiera di iniziative semplici e divertenti, che diano un sorriso, che facciano trapelare la possibilità di rinascita per la nostra città, una città che sappia “ribellarsi” al torpore e alla noia, grazie a dei giovani che, mettendosi al servizio degli altri, propongono delle valide alternative per i propri coetanei e non solo.La giornata sarà così articolata:AREA BABY:Spettacoli di Marionette, a cura dell’associazione “L’Elefante” (Orari: 11.00 -11.30 – 17.00 – 17.30)-Play Sunday: balli, giochi, palloncini (orari: 10.00-11.00; 18.00-19.00)AREA MUSICA:Ensemble di Sassofoni (i “Saxolini”) dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” , dalle 12 alle 13-“Ritmo” : esibizione di tamburi e cajon – ore 18.00-Spettacolo musicale acustico con giovani cantanti reggini – dalle 19.15 alle 20.15 AREAL’Associazione “Attendiamoci Onlus”, che da 13 anni si occupa di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali attraverso la formazione giovane-giovane, incontrerà la cittadinanza in piazza San Giorgio al Corso, domenica 18 maggio, per condividere momenti di confronto, gioco e convivialità.Sarà un’occasione di festa, una piccola fiera di iniziative semplici e divertenti, che diano un sorriso, che facciano trapelare la possibilità di rinascita per la nostra città, una città che sappia “ribellarsi” al torpore e alla noia, grazie a dei giovani che, mettendosi al servizio degli altri, propongono delle valide alternative per i propri coetanei e non solo. AREA SPORT (ogni ora, dalle 10.00):-Calcio balilla-Calcio al bersaglio-Tiro al canestroATTIVITÁ AGGREGATIVE:Caccia al tesoro – ore 11.30-Gioco dell’oca con “pedine umane” (ogni ora, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19)-“Falegname per un’ora” – Creazione di oggetti in legno (dalle 16.00 alle 19.00)E tanto altro ancora …L’invito è rivolto a bambini, ragazzi, famiglie!!Per chi volesse aggregarsi e pranzare con noi, vi attendiamo con il pranzo a sacco, tutti insieme in piazza, perché possiamo sentire ancora di più l’appartenenza alla nostra città.L’appuntamento è, quindi, per domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 21.00, in piazza San Giorgio al Corso, per divertirci insieme!!Vi aspettiamo (ogni ora, dalle 10.00):