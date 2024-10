Attendiamoci onlus sempre più vicina ai giovani e al mondo della scuola

Gli studenti dell’Istituto tecnico “Raffaele Piria” hanno varcato il portone del Villaggio dei Giovani per vivere esperienze dirette sul campo, attraverso i laboratori tematici e acquisire così competenze spendibili poi nel mercato del lavoro. Trenta ragazzi hanno vissuto questa esperienza per due giorni intensi ed è stato solo l’inizio di un cammino già avviato con l’istituto “Piria” che ha firmato una convenzione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

Attendiamoci onlus è impegnata ad accompagnare il giovane nella sua crescita attraverso la dimensione lavorativa, nella certezza che la prima grande palestra-impresa da realizzare è vivere al meglio la propria esistenza.

Attendiamoci onlus ha partecipato attivamente anche alla Settimana dello studente attraverso il suo gruppo di giovani “Medici di Frontiera”: già operativi da due anni su quelle “frontiere” temporali in cui una persona transita da una condizione ad un’altra.

I Medici di Frontiera al Liceo scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria hanno incontrato i ragazzi della città e hanno fornito consigli utili per superare i test di ingresso nelle università a numero chiuso e hanno inoltre parlato agli studenti delle conseguenze che ci sono sull’organismo legate all’abuso di fumo e droghe nella certezza che è indispensabile conoscere per essere consapevoli e capaci di scelte libere.

I Medici di Frontiera i prossimi 20 e 27 marzo entreranno anche all’Istituto superiore “Boccioni-Fermi” per parlare ai ragazzi di HIV e prevenzione.

Attendiamoci onlus, dunque, non solo accoglie gli studenti durante il loro cammino formativo ma anche entra nelle scuole, con i suoi esperti e proprio a tal fine ha firmato un protocollo anche con l’Istituto superiore “Boccioni-Fermi” per collaborare al progetto “La scuola che vorrei: percorsi e idee nuove per alunni “efficaci”, nell’ambito del Pon del Miur intitolato “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” che punta a creare un sistema e formazione di elevata qualità.