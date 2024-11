Attendiamoci Pavia: Un nuovo “virtuoso” cammino

L’autunno è arrivato a Pavia, in punta di piedi, a risvegliare con dolcezza la città dal vacanziero riposo estivo. Riaprono i battenti le scuole, gli uffici, le botteghe e le strade si riempiono di un’aria giovane, alimentata da sogni, speranze e progetti che aspettano di essere messi a frutto.

In questa cornice, l’impegno di un gruppo di giovani studenti universitari si rinnova per tendere una mano a chi arriva a Pavia per iniziare la propria formazione accademica, proponendo qualcosa che non si apprende tra i banchi di un’aula o nelle pagine di un libro di testo: l’esercizio delle virtù attraverso l’ascolto, la riflessione, il confronto e la testimonianza.

Il cammino formativo universitario di quest’anno dell’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. anche a Pavia, rivolto ai ragazzi dai 18 ai 26 anni, ha come oggetto le virtù. Esse saranno proposte ogni mese come strumenti con i quali affrontare le circostanze e gli avvenimenti di cui la vita di ognuno è piena, con l’obiettivo di capirle e avvicinarsi ad esse, interiorizzandole nel quotidiano e proiettandone l’esercizio in quello che sarà il proprio futuro professionale e relazionale. Le discussioni avverranno in quel clima di aperto confronto che costituisce l’anima e il punto di forza dell’associazione, la quale, fin dalla sua nascita, si pone come “tenda” che accoglie idee, pensieri, ma anche e soprattutto interrogativi che compongono la personalità dei giovani studenti universitari che arrivano a Pavia da ogni angolo d’Italia.

Attendiamoci O.n.l.u.s. si propone di accompagnarli nella conoscenza e nella formazione di se stessi attraverso l’esplorazione di virtù quali il Coraggio, la Fortezza, la Temperanza, la Magnificenza, la Sapienza, la Sincerità e la Giustizia, trattate ciascuna in 4 incontri settimanali. Ogni virtù verrà introdotta in prima analisi attraverso un approccio antropologico – esistenziale, per poi essere approfondita e applicata alle diverse aree di studio e di lavoro degli aspiranti “uomini e donne virtuosi” che si confronteranno e “contamineranno” nei due incontri successivi. Saranno inoltre organizzate attività di integrazione, come la visione di video o la lettura di libri e articoli significativi per potersi preparare alla comprensione concreta e tangibile della virtù in esame.

L’ultima fase prevede l’ascolto della testimonianza di persone la vita delle quali, condotta in modo virtuoso, verrà condivisa con il gruppo che potrà trarne esempio ed ispirazione.

Il cammino formativo, intitolato “Virtuosamente”, ha aperto il dialogo sulla prima virtù in programma quest’anno: il Coraggio. Gli incontri proseguiranno per tutta la durata dell’anno accademico per offrire agli studenti la possibilità di scoprire l’importanza di una vita virtuosa e la bellezza di farne proprio il significato attraverso un percorso di studio e di ricerca da assaporare insieme.

Le riunioni avranno luogo ogni Giovedì sera, dalle 19.00 alle 20.30 nella sede centrale dell’Università di Pavia, in Corso Strada Nuova, 65 e la pagina Facebook “Attendiamoci ONLUS” è attiva per informazioni sugli orari e location delle attività proposte.