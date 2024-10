Attesa quasi terminata per la “Festa del cioccolato” a Reggio Calabria

Ancora una volta il Corso Garibaldi si trasformerà in una vera e propria 'via del gusto'. Ecco le date dell'evento

Ancora una volta il Corso Garibaldi si trasformerà in una vera e propria ‘via del gusto‘.

Mancano infatti solamente pochi giorni all’inizio della tanto attesa “Festa del dolce tipico e della cioccolata” che, da diverse edizioni, vede protagonista la via cittadini dello shopping.

Leggi anche

Per l’edizione 2019 l’evento ospiterà Maestri Cioccolatieri e aziende artigiane con una mostra delle migliori produzioni in quella che sarà una festa per tutta la città di Reggio Calabria.

QUANDO

La Festa del Cioccolato arriverà a Reggio Calabria dal 15 al 17 marzo. Durante la manifestazione, come ogni anno, sarà possibile acquistare e gustare innumerevoli prelibatezze.

Una quattro giorni che ha come traguardo quello di diventare uno degli eventi più importanti del settore nel Sud Italia e che vuole richiamare i visitatori di tutta la provincia ed anche della regione.