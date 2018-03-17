L’annuale appuntamento con la “Festa del Cioccolato torna a colorare le vie del centro cittadino.

Una festa ormai nota e consolidata che, da qualche anno a questa parte, vede protagonista il Corso Garibaldi. La via cittadina dello shopping e delle passeggiate, ancora una volta, si è trasformata nel paese delle meraviglie per i più golosi.

Quella del 2018 è infatti la quinta dolcissima edizione della Festa del Cioccolato Artigianale a Reggio Calabria, nata dal pregiatissimo Patrocinio del Comune e la stretta collaborazione della Confcommercio. L’iniziativa, che ha preso il via solamente ieri, venerdì 16 marzo, ha già riscosso grande consenso da parte del pubblico, che è accorso numero all’evento.

Come di consueto per ben tre giorni il cioccolato artigianale sarà il Re indiscusso di tutta la Città tra animazione, didattica ed intrattenimento per una quinta edizione assolutamente da non perdere.

Un alimento nobile e affascinante, che grazie al tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, mostra le sue proprietà benefiche. Il villaggio del gusto è situato lungo il corso Garibaldi all’altezza di piazza Camagna è aperto al pubblico da venerdì 16 marzo ed accoglierà golosi provenienti da tutta la provincia, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale fino a domenica 18.

Non perdete la golosa occasione di partecipare alla Festa del Cioccolato reggina.



Foto a cura di Federica Geria