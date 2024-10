Atti vandalici al Parco di Modena, Ripepi: ‘Solidarietà alla Coop Libero Nocera’

Le parole del Consigliere Comunale e Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi che ha espresso massima solidarietà.

“Esprimo grande solidarietà al Presidente e agli operatori della Cooperativa Libero Nocera che si sono purtroppo ritrovati in questa situazione assai inquietante: difendere e tutelare le realtà che si spendono per il prossimo e per il bene collettivo è un importante onere per una politica forte che si schieri dalla parte dei cittadini.” – ha concluso Massimo Ripepi – “Mi accordo all’appello del Presidente Nucera rispetto all’aumento dei controlli notturni da parte delle autorità competenti affinché non avvengano più simili atti, che vituperano la, già martoriata Città di Reggio Calabria”.