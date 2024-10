Attivazione volo Reggio Calabria, il primo passo verso inversione di tendenza

«L’attivazione del volo di collegamento tra Reggio Calabria e Torino è una buona notizia per il presente ed il futuro dell’Aeroporto dello Stretto ed è il segno che siamo molto vicini all’auspicata inversione di tendenza che ci porterà al rilancio dello scalo con l’insediamento della nuova società di gestione». E’ quanto dichiarano congiuntamente il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Assessore ai Trasporti Giuseppe Marino commentando l’avvio della nuova tratta gestita da Blu Express che prevede il collegamento con il capoluogo piemontese a partire dal prossimo 20 luglio.

«L’avvio della nuova tratta – spiegano Falcomatà e Marino – che prevede per il momento tre voli settimanali, con orari che ben si raccordano con quelli dei collegamenti per Messina e per le isole Eolie, ha una valenza importante anche sotto il profilo turistico. Con l’avvio della stagione estiva tanti turisti, ma anche tanti reggini e messinesi emigrati, potranno usufruirne per raggiungere Reggio, il comprensorio della Città Metropolitana e naturalmente la vicina Messina con Taormina e le Eolie. Si tratta di un primo risultato positivo, frutto della buona sinergia instaurata con i vertici della nuova società di gestione, nella persona del Presidente Arturo De Felice, e con la Regione Calabria, con il Governatore Mario Oliverio, alle quali abbiamo chiesto impegni precisi in tal senso».