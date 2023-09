Atto intimidatorio ad Angela Marcianò: la vicinanza della comunità reggina

Ignoti hanno dato alle fiamme l’autovettura della consigliera comunale Angela Marcianò. Non è la prima volta che accade, un fatto simile era avvenuto già nel 2016, quando la professoressa ricopriva il ruolo di assessore.

Massima solidarietà è stata espressa da parte di tutta la comunità di Reggio Calabria.

Solidarietà ad Angela Marcianò dalla comunità reggina

Castore

“La Società in house Castore Servizi Pubblici Locali S.r.l., partecipata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, nelle componenti del Consiglio d’amministrazione e da parte di tutto il personale dipendente, desidera esprimere piena solidarietà e vicinanza alla Consigliera comunale Angela Marcianò per il vile atto subito.

Viviamo e operiamo tutti, purtroppo, in un contesto spesso difficile ed ogni attacco alle istituzioni e agli organi che le compongono

va stigmatizzato e contrastato facendo quadrato attorno alla vittima di turno e respingendo con determinazione al mittente

simili messaggi intimidatori. Insieme, continuando ad operare con risolutezza nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.

Fiamma Tricolore

“Lo avevamo già scritto nei mesi e negli anni scorsi: a Reggio Calabria è in essere una situazione di gravissima emergenza democratica per la quale istituzioni governative, forze oscure e organi “brogliaticamente” eletti sono tra loro sempre più collusi al fine di sostenere una compagine governativa di indagati, condannati, inadeguati, distruttori della città.

Tale situazione, da noi più volte denunciata in questi anni, trova il pieno riscontro nel fatto che la città sia senza sindaco da ormai due anni: un personaggio che in questi giorni si pavoneggia tra i salotti da lui frequentati annunciando il suo ritorno, il prossimo mese, in pompa magna per l’intercorsa prescrizione.

Tutto accade mentre la città soffre: non c’è un settore che non sia stato distrutto, capaci di includere nella loro opera di quotidiana rasa al suolo anche quello sportivo con le notizie degli ultimi giorni e la figuraccia di livello nazionale con la famiglia Vialli.

Il Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore – intende esprimere con la presente la sua profonda vicinanza al consigliere prof. Angela Marcianò per l’ennesimo vile attentato subito ed intende richiamare l’attenzione del governo e del ministro dell’Interno su quanto accade ormai a Reggio Calabria da anni nel totale silenzio delle istituzioni nazionali (quelle locali non le citiamo nemmeno più).

Gravissimi sono infatti i richiami letti oggi sulla stampa in merito all’attività di denuncia che la Marcianò avrebbe fatto circa “gravissime incongruenze sui subbappalti di Castore”. Fatto ancora più anomalo, di quelli che accadono solo a Reggio Calabria, che ad essere colpito da un attentato sia non un amministratore ma un consigliere di opposizione. D’altro canto anche il nostro movimento, fermo ormai da mesi vista l’inutilità di ogni azione di denuncia, ieri in una diretta sui social ha denunciato le azioni di pressione ed i tentativi di intimidazione ai nostri danni tramite carte bollate mentre tutte le nostre denunce giacciono chissà dove senza che vi sia dopo anni alcuna notizia in merito. Tanto poi si brinderà nei salotti alle prescrizioni…”.

Il consigliere Mattiani

“Condanniamo fermamente l’ignobile gesto perpetrato nei confronti della Consigliera Comunale Prof.ssa Angela Marcianò. Angela è una persona per bene e noi siamo al Suo fianco in un momento in cui viene colpita da un vile gesto. Siamo convinti che non si fermerà e continuerà a spendersi per il bene di Reggio Calabria, così come sin qui ha fatto”.

A scriverlo in una nota sono il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani e il Consigliere Comunale di Reggio Calabria (FI) Antonino Caridi.

“Ci auguriamo che gli inquirenti in breve tempo riescano ad assicurare alla Giustizia i responsabili.”.

Valeria Bonforte Pd Reggio Calabria

«Il Pd cittadino e il gruppo dem in Consiglio comunale sono vicini e solidali ad Angela Marcianò e alla sua famiglia dopo il vile atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni sul quale siamo certi che la magistratura farà piena luce individuando in tempi rapidi i responsabili».

Ad affermarlo è la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte, dopo l’incendio doloso che ha visto bruciare l’autovettura di Angela Marcianò.