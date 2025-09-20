Atto vandalico contro il circolo Fdi Villa, Caminiti: ‘La città non si piega all’odio’

Dura condanna della sindaca che ha espresso solidarietà ai componenti del partito: "L'atto deplorevole non segnerà in alcun modo l'impegno di ciascuno di loro e noi in politica"

Un gesto violento ha colpito la sede del circolo cittadino di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni. La vetrina d’ingresso è stata danneggiata da un pesante oggetto scagliato contro il vetro, rimasto bucato e frantumato in più punti.

A denunciare l’accaduto è stata la sindaca Giusy Caminiti, che in un post su Facebook ha espresso ferma condanna per l’episodio:

“L’atto deplorevole ai danni della sede del circolo cittadino di Fratelli d’Italia non segnerà in alcun modo l’impegno di ciascuno di loro e di ciascuno di noi in politica. Colpita nei suoi beni pubblici, nelle persone dei suoi amministratori, adesso nella sede di un partito, la Città non lascia il passo ad atti di vandalismo, intimidazione e non si fa pervadere da alcun clima di odio, perché ha scelto da che parte stare: libertà, solidarietà, cultura!”.

La sindaca ha ribadito che la comunità non si farà intimidire da episodi che tentano di minare il confronto democratico, sottolineando come Villa San Giovanni debba restare un luogo di partecipazione e di libertà.

Saranno adesso le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica e a risalire agli autori del gesto.