Villa, atto vandalico contro le Suore Salesiane: la comunità si stringe attorno alle religiose

Sconcerto e indignazione nella comunità villese per il grave atto vandalico che ha colpito suor Paola, una delle Suore Salesiane della città. La religiosa, al rientro presso l’istituto, ha trovato la propria auto gravemente danneggiata: le immagini mostrano la parte anteriore sinistra completamente distrutta, lasciando ipotizzare che il veicolo sia stato deliberatamente investito. Un episodio che getta un’ombra pesante sulla serenità della comunità locale e sul prezioso lavoro delle suore.

In un post su Facebook, l’amministrazione comunale ha espresso sdegno per il gesto vile, rinnovando il proprio sostegno alle suore salesiane e condannando fermamente l’accaduto.

“Nel silenzio rispettoso di questa fase di indagine, confidando come sempre nel lavoro delle forze dell’ordine che sta procedendo in queste ore e della magistratura, non possiamo che esprimere sdegno e sgomento per quanto accaduto, richiamando i villesi tutti al vero senso di Comunità, innanzitutto quella che sa dire grazie per ciò che ha ricevuto e che quotidianamente riceve”.