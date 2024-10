Atto vandalico Fondazione Falcomatà, la Commissione Toponomastica: ‘Gesto ignobile’

La Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, per voce del proprio Presidente professore Giuseppe Cantarella, in relazione all’indescrivibile episodio di cui si è avuto notizia nella tarda serata del 24 aprile, della devastazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà, desidera innanzitutto esprimere i propri sentimenti di vicinanza al Sindaco Giuseppe Falcomatà, alla sua mamma Signora Professoressa Rosetta Neto ed alla sua sorella Dottoressa Valeria Falcomatà, così evidentemente e profondamente toccati in un dolore familiare che si rinnova.

La Commissione intende esprimere, inoltre, la propria profonda indignazione per un gesto così ignobile che, profanando un luogo abitato da care memorie, colpisce una benemerita istituzione culturale della nostra Città, che si è resa in questi anni protagonista di interessanti ed apprezzate iniziative, anche benefiche, sempre nel nome dell’indimenticato Sindaco Italo Falcomatà, la cui memoria collettiva non può in alcun modo essere offuscata dalla vigliaccheria di questo gesto offensivo.