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Reggio, gli auguri al sindaco Cannizzaro dei giovani di Confindustria: ‘Burocrazia zero ed efficienza’

Chi fa impresa a Reggio Calabria non può più aspettare: il presidente Cuzzocrea sollecita l’agenda chiesta al sindaco Cannizzaro con le richieste degli imprenditori

06 Giugno 2026 - 06:30 | Comunicato stampa

Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria RC

Come Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, facciamo le nostre congratulazioni al sindaco eletto. Le facciamo senza retorica, nello stesso modo in cui avevamo posto le nostre priorità prima del voto: direttamente e senza ambiguità. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo con richieste precise, rivolte a chiunque avrebbe vinto. Oggi quel documento è sul tavolo del sindaco Cannizzaro – non come promemoria formale, ma come agenda di lavoro concreta.

Le priorità per lo sviluppo economico territoriale

Nicola Cuzzocrea Presidente Giovani Confindustria RC ()

Le priorità che gli consegniamo. Burocrazia zero-tolleranza. Chi fa impresa a Reggio non può più permettersi di aspettare mesi per un’autorizzazione ordinaria. Le aree industriali come leva di sviluppo. I nostri distretti produttivi meritano finalmente un governo serio, capace di sbloccare ciò che troppo a lungo è rimasto fermo.

Buon lavoro.

Nicola Cuzzocrea Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria

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