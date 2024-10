Aurora Reggio ai titoli di coda: Puntorieri annuncia il fallimento

Termina nel modo peggiore possibile l’attività dell’Aurora Reggio, dopo sette anni di attività. Un comunicato, a firma di Giovanni Puntorieri, apparso sulla pagina Facebook della società, annuncia il fallimento della stessa.

“L’ASD Aurora Reggio, dopo tante gioie, qualche sofferenza e tantissimi sacrifici, dopo aver fatto divertire tutti, dopo aver vinto tre campionati di fila, dopo tre anni di salvezza in Promozione, dopo essere arrivata in Eccellenza e dopo aver vinto la Coppa Calabria, quest’anno non si iscriverà al prossimo campionato. Non cerchiamo alibi: per noi è una sconfitta personale, di errori ne abbiamo fatto tanti, sempre in buona fede, mossi da una sana ed immensa passione per il calcio.

Con il cuore in mano ci auguriamo che il nostro sia solo un arrivederci e non un addio. Dobbiamo ringraziare i quattro massimi dirigenti che hanno creato questa bellissima realtà: Danilo Del Popolo, Augusto Minniti, Francesco Sconti e il grande Gianni Minniti. Rimarrà sempre un posto nel mio cuore per queste persone e per questa squadra. Sempre forza Aurora Reggio.”