Parco Nazionale dell’Aspromonte, il presidente Autelitano: “Stiamo lavorando bene, la reputazione dell’Ente va tutelata”

Si è svolta presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” la conferenza stampa del presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Leo Autelitano. Diversi gli argomenti snocciolati durante l’incontro con gli organi di stampa.

Le linee guida avviate per il rilancio delle attività:

Ci tenevo molto alla presenza delle testate locali – ha affermato Leo Autelitano – sono numerose le iniziative che ripeteremo in diverse parti del nostro territorio. Abbiamo inteso organizzare questa conferenza, per fornire importanti delucidazioni. Io sono un uomo che ama parlare poco, preferisce invece operare bene.

La costruzione del processo di riorganizzazione si avvia grazie alle nostre valide strutture. La programmazione effettuata in passato, nonostante la battuta d’arresto, ha potuto avviare le procedure per la riapertura del centro visite dello Zomaro. Lo stesso può accogliere un elevato numero di visitatori, in particolar modo le scolaresche, come si è riscontrato per il centro di accoglienza di San Giorgio Morgeto. Lo stesso impegno è stato profuso per Gerace, continuerà sul territorio di Mammola, successivamente a Canolo oltre a San Giorgio Morgeto e Bagaladi. Un altro progetto individuato nel 2013 è rappresentato dal completamento dell’offerta dell’accoglienza, grazie ad ulteriori attrattive caratterizzate dalle eccellenze della gastronomia locale. Nonostante le diverse variazioni dell’organigramma siamo riusciti a continuare nella nostra azione amministrativa.