Automobile Club Reggio Calabria, Martorano: “Su sicurezza stradale impegno a 360°”

“L’Automobile Club di Reggio Calabria continua il proprio impegno nelle problematiche relative alla sicurezza stradale”. A ribadirlo, in una nota, è il presidente dell’AC reggino Santo Alfonso Martorano, in seguito alla sentenza 18410/2018 della Corte di Cassazione, IV° Sezionale penale, che ha rigettato il ricorso di un automobilista condannato per lesioni personali. Nello specifico, i giudici ermellini hanno stabilito che commette un reato il conducente di un mezzo che effettua inversione a U dove non è possibile, provocando un incidente con feriti.

“Da sempre una delle mission dell’Ac è la sicurezza stradale – prosegue Martorano – un tema sul quale siamo costantemente impegnati attraverso iniziative, progetti ed eventi tesi a rimarcare, con forza, la centralità della conoscenza delle regole stradali. Un percorso che intendiamo portare avanti coinvolgendo, in primis, i più giovani. Anche questi argomenti saranno gli elementi trainanti della prossima cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, quale grande evento in grado di veicolare attraverso la passione e l’impegno di tanti sportivi, messaggi positivi legati all’attenzione, al senso di responsabilità e al rigore che occorrono quando ci si mette in strada per lo svolgimento di una competizione professionistica. Gli stessi fattori, del resto – conclude il presidente dell’AC reggino – che è necessario possedere quando si utilizza un veicolo nella vita di tutti i giorni”.

“Questa sentenza – commenta il direttore dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Sandra Pagani – è estremamente importante perché definisce in modo chiaro e netto che le condotte spericolate rappresentano un pericolo per gli utenti della strada e dunque meritano di essere considerate dei reati a tutti gli effetti. Sulla sicurezza stradale, è necessario uno sforzo sempre maggiore in termini di informazione e sensibilizzazione”.

Cresce l’attesa, intanto, per la quarantesima cronoscalata Santo Stefano-Gambarie che, come ricordato dal presidente Martorano, si terrà il 2 e il 3 giugno prossimo in uno dei tornanti più belli dell’Aspromonte. Tutto il team dell’AC Reggio Calabria sta lavorando senza sosta per garantire la riuscita di un evento che ogni anno attrae numerosi automobilisti, appassionati e turisti, coniugando lo sport con le bellezze paesaggistiche del territorio. Le iscrizioni alla storica manifestazione si chiuderanno alle ore 24 del prossimo 28 maggio.