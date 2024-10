Automobile sbatte contro albero: incidente in provincia di Reggio

E’ di una ferita non grave il bilancio dell’incidente avvenuto a Locri nel pomeriggio odierno. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siderno è intervenuta per estrarre dal veicolo la signora rimasta intrappolata, a seguito dell’impatto avvenuto secondo i primi accertamenti in modo autonomo.

L’autovettura di manifattura decisamente datata era tutta in lamiera, e a causa di ciò le operazioni di soccorso sono durate diversi minuti. La signora non versa in pericolo di vita.