Autonomia, Gelardi (Lega): ‘La Calabria ha le potenzialità per essere più moderna’

“Il gruppo Lega Salvini Calabria in Consiglio Regionale, di cui mi onoro di essere il Presidente – ha detto Giuseppe Gelardi – ritiene che la Calabria abbia tutte le potenzialità per diventare sempre più moderna ed efficiente. E ritiene soprattutto che essa – già oggi – possa a pieno diritto avere l’orgoglio di non sentirsi inferiore a nessuno. Non è inferiore alla Sicilia, che ha un antico Statuto speciale che per nessuna ragione al mondo vorrebbe cancellare a favore di una maggiore centralizzazione. La Calabria non è inferiore nemmeno al resto delle regioni italiane, visto che l’opera simbolo voluta dall’attuale governo (il Ponte sullo Stretto) darà lustro al nostro Paese nel mondo e valorizzerà proprio la nostra terra.