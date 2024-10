Autonomia differenziata, Schifani: ‘Non condivido la preoccupazione del presidente Occhiuto’

"La Sicilia ha le carte in regola per partecipare a questa grande trasformazione" le parole del presidente siciliano

Autonomia differenziata: il governatore siciliano e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, dopo l’approvazione del regionalismo differenziato torna sull’argomento nelle interviste rilasciate a RaiNews24 e Ansa.

Dichiara Schifani:

“Non sono preoccupato e non condivido tutta questa preoccupazione del presidente Occhiuto perché è da tempo che all’interno del partito si discute di autonomia differenziata. Lui stesso si è vantato in passato di come Forza Italia avesse apportato delle modifiche positive sul testo iniziale Calderoli”.

Spiega il presidente della regione Sicilia:

“L’approvazione del regionalismo differenziato, grazie ai significativi miglioramenti normativi apportati da Forza Italia e recentemente anche con i suoi ordini del giorno, costituisce una importante sfida per il sistema delle autonomie. Una prova per rendere più giusta, più competitiva e più autonomista la nostra Repubblica. Per migliorare i servizi per i cittadini e le imprese”.

Prosegue:

“La Sicilia ha le carte in regola per partecipare a questa grande trasformazione, non solo perché è essa stessa il riferimento costituzionale dell’autonomia regionale sin dagli albori della Repubblica, ma anche perché adesso sta crescendo, incrementando Pil e investimenti, incrementando livelli di efficienza come dimostrato nel settore energetico. Emblematici i dati Svimez di oggi su crescita economica, investimenti produttivi ed esportazioni”.

Conclude il presidente Schifani: