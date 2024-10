Autonomia differenziata, Martino: ‘Occhiuto deve decidere da che parte stare’

Ivan Martino coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria in seguito alle recenti dichiarazioni del governo in merito al regionalismo differenziato afferma alla stampa:

Prosegue l’esponente politico regionale di centro sinistra:

“La posizione del governatore ancora una volta non appare ben chiara. Occhiuto, infatti, se da un lato afferma che il testo attuale redatto dal Senato non crea opportunità dall’altro si guarda bene dal contestare l’operato del governo Meloni. Questo è un momento molto delicato per la nostra regione caratterizzato da imminenti elezioni comunali, europee e scelte politiche nevralgiche per i prossimi anni. I calabresi, al contrario, hanno bisogno di una guida politica decisa, sicura e con i piedi per terra. Non hanno più scusanti perché Regione e Governo sono in mano al centro destra che ha unicamente responsabilità di scelta per la Calabria”.