Autonomia regionale, mossa strategica o ‘follia pura’? Salvini: “Farà bene al Sud”

Si potrebbe definire uno ‘scontro tra titani’ quello avvenuto ieri, giovedì 11 luglio, durante una riunione a Palazzo Chigi convocata dal Premier Conte. Alla base della discussione tra Salvini e Di Maio, ancora una volta, l’autonomia delle regioni.

“L’autonomia è crescere tutti insieme, significa migliorare, crescere, chi rallenta” sull’autonomia “non fa dispetto alla Lega o Salvini, chi ferma questo, fa dispetto al Paese. Certe cose io me le aspetto dalle opposizioni, dal Pd”.

Commenta così il ministro dell’interno e prosegue:

“Chi difende il vecchio non fa un favore a nessuno. Né a Milano né a Napoli. Oggi l’Italia è unita? No. Perché la gestione centralizzata favorisce gli sprechi e i furbetti. Autonomia significa incentivare. E io voglio un governo che corre, che lavora, che cresce. Non che torna indietro.

Farà bene soprattutto ai cittadini del sud, noi vogliamo punire i politici incapaci, incentivare il merito. Perché se uno amministra bene deve essere premiato in Calabria come in Lombardia, se fa male va punito”.