Avellino-Reggina, De Francesco: ‘Nel secondo goal è emerso il carattere di Mimmo Toscano..”

La Reggina espugna il “Partenio” di Avellino. In seguito del match è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il centrocampista Alberto De Francesco: “Abbiamo giocato bene ed interpretato il match nel migliore dei modi. Nel secondo goal è emerso il carattere del mister, la grinta e la voglia di non mollare mai. Ognuno di noi lavora giorno dopo giorno per portare a casa i risultati. Abbiamo in mente bene l’obiettivo che ha questa squadra e faremo di tutto per portarlo a termine.”