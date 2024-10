Avellino-Reggina, il tecnico Toscano: ‘Abbiamo vinto su un campo molto difficile..’

La Reggina espugna il “Partenio” di Avellino. In seguito del match è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il tecnico amaranto, Mimmo Toscano: “Non ho visto sofferenza da parte della Reggina, avremmo potuto sbloccare il match nel primo tempo. Abbiamo inserito nella ripresa più qualità. Peccato per il goal preso che li ha tenuti in partita fino alla fine. Abbiamo vinto su un campo difficile dove Bari e Ternana hanno lasciato punti importanti. Chi entra fa sempre bene e lo dico dal primo giorno. Abbiamo 22 giocatori di livello. Il gruppo ha dato ancora delle risposte importanti.”