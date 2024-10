È avviata l’iniziativa “#AREGGIOL’8 – Partecipazione attiva!”

Presentato il palinsesto degli eventi. La rete Civitas: “Insieme in campo dalla parte delle donne”.

Concerti, spettacoli, manifestazioni e convegni in città. È con una vasta programmazione di eventi che, in occasione dell’8 marzo, la Rete Civitas, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, scenderà in campo per tutelare e celebrare i diritti delle donne. “La lotta per l’uguaglianza di genere riguarda tutti, non solo le donne – ha dichiarato Daniela De Blasio, Consigliera di Parità – è per questo che tutti insieme, compresi gli uomini, ci mobilitiamo e riflettiamo sull’importanza di una tale lotta, che miri a ostacolare ogni manifestazione di oppressione di natura psicologica, culturale o fisica nei confronti delle donne”. La coordinatrice del progetto, l’Avv. Paola Carbone: “Per questo è importante che anche a Reggio Calabria, come nel resto delle città del mondo, le donne facciano rete e cooperino per una maggiore tutela dei loro diritti; con l’ashtag “#AREGGIOL8” vogliamo rendere virale la nostra azione, azione in difesa dei diritti delle donne e della parità di genere”.

Il calendario degli eventi prevede, infatti, l’intervento dell’esperta di comunicazione, la Dott.ssa Debora Pizzimenti, che, insieme alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Daniela De Blasio, in occasione dell’8 marzo si recheranno presso la casa circondariale cittadina per un intervento dal titolo ”Letture sulla comunicazione”, inoltre, presso il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, un concerto organizzato dal Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, la pièce teatrale di e con Salvatore Cosentino dal titolo “Eva non è ancora nata”, seguita dalla performance degli Avv. Anna Bellantoni e Irina Latella, incentrata sulla lettura di brani sul tema.

Gli eventi avranno inizio a partire dalle ore 17:30 e saranno aperti a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte. L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Daniela De Blasio e dalla coordinatrice del progetto, Paola Carbone. All’iniziativa hanno aderito le seguenti Associazioni e/o Enti:

ACTIONAID, CPO ORDINE ARCHITETTI, CPO ORDINE GIORNALISTI, CPO ORDINE MEDICI, CPO ORDINE FARMACISTI, CPO ORDINE AVVOCATI, CPO ORDINE DEGLI INGEGNERI, CPO ORDINE AGRONOMI, CPO ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, JINECA, ART ACADEMY ARTELIS (ACCADEMIA D’ARTE), ARCIGAY, UDI, AMNESTY INTERNATIONAL, CISL COORDINAMENTO DONNE RC, CIF – CASA DELLE DONNE, CENTRO ANTIVIOLENZA MARGHERITA, L.I.D.U., ASS.NE CULTURALE ANASSILAOS, AMI, CAMMINO, COLLINA DEGLI ANGELI, FIDAPA MELITO PORTO SALVO, COORDINAMENTO QUARTIERE ARGHILLA’, A.R.T.E. Associazione Rionale della Terza Età Arghillà, VERDIDEE ONLUS, CASA ACCOGLIENZA – CENTRO CASTELLINI – Centro Antiviolenza ANGELA MORABITO, CONSERVATORIO FRANCESCO CILEA RC, AUSER TERRITORIALE ASS., CIVITAS, LE CITTADINE, A.L.T. ASSOCIAZIONE LIBERO TEATRO, PENSANDO MERIDIANO, A.N.F. Associazione Nazionale Forense.