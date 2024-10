Reggio, via libera all’avvio dei lavori del Palazzo di Giustizia: Falcomatà e Romeo a confronto per l’Uta

Un incontro con Unità tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Sindaco di Reggio Calabria e metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha proseguito l’interlocuzione che porterà alla firma del contratto per la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice che completerà i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, nella zona del CeDir.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore comunale di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, con delega specifica al nuovo Palazzo di Giustizia, ed il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace. L’incontro reggino è servito anche per preparare nel dettaglio la firma ufficiale del contratto che sarà concordata, entro la fine del mese, con il Ministero della Giustizia, nella qualità di Stazione unica appaltante.

Successivamente ci sarà l’avvio formale dei lavori. La gara è già stata aggiudicata con decreto e il soggetto aggiudicatario, insieme all’Uta, è già entrato quest’oggi nell’area cantiere per la verifica dello stato dei luoghi e l’organizzazione degli interventi preliminari. Primo classificato della gara è il RTI composto dalle società: Ingegneria costruzioni Colombrita srl, capogruppo mandataria; Consorzio stabile progettisti costruttori, mandante, GIS Design srl, mandante, Studio Tecnico Ing. Umberto Lisa – mandante.

Il percorso attuale è stato avviato nel 2021, quando l’Amministrazione comunale, anche a seguito dei ritardi per la conclusione dei lavori e dei diversi ricorsi giudiziari con la ditta che non li aveva ultimati, decise di ricorrere ad un Ente terzo che potesse parallelamente al percorso del contenzioso avviare delle nuove procedure di gara.

“Il contenzioso – ha detto l’assessore Romeo – è ancora fermo al Tribunale delle Imprese di Catanzaro, mentre i lavori che riprenderanno in questo mese di settembre, con la consegna alla nuova ditta, saranno completati in circa due anni e mezzo”.

Nel corso di questo ultimo periodo sono stati diversi i sopralluoghi effettuati insieme all’Uta della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia per verificare lo stato dell’arte della struttura che rappresenta, insieme al Museo del Mare, la più importante opera pubblica per la città di Reggio Calabria, come anche per l’elaborazione un progetto specifico sui rimanenti interventi da effettuare, anche per adeguarli all’attuale normativa.