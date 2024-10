Avviso per la gestione di due chioschi comunali a Reggio Calabria

Avviso Pubblico – indagine di mercato e contestuale presentazione offerta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di n. 2 (due) chioschi comunali siti in Piazza Camagna e sul Viale Genovese Zerbi per servizio di informazioni turistiche con annessa attivita’ commerciale in due lotti:

a) lotto 1 Chiosco Infopoint Piazza Camagna – CIG 75690609E6

b) lotto 2 Chiosco Infopoint Viale Zerbi – CIG 7569065E05

Offerta in aumento rispetto al canone di concessione annuo posto a base di gara che:

– per il lotto n° 1 è pari a € 0,00;

– per il lotto n° 2 è pari a € 0,00.



Termine ultimo presentazione offerte: le ore 12,00 del giorno 17/09/2018

Clicca qui per l’avviso integrale e gli allegati annessi.