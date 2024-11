Babbo Natale in Piscina. La piscina di Campagnano invasa da centinaia di giovani atleti

Una domenica speciale, in cui si è respirata già l’atmosfera natalizia, quella appena trascorsa.

Il Cogeis, il Consorzio di gestione degli impianti sportivi, che gestisce la piscina di Campagnano, a Cosenza, anche quest’anno, com’è accaduto per i precedenti, ha voluto regalare a tutti coloro che praticano gli sport acquatici un’intera giornata, con una manifestazione denominata “Babbo Natale in piscina” .

La “vasca” è stata invasa da centinaia di atleti, ma anche da semplici appassionati, che si sono confrontati in gare di nuoto, ma anche di tuffi, oppure in sedute di hydrobike e di ginnastica in acqua. L’intensa giornata di sport ha, alla fine, comunque portato doni per tutti.’