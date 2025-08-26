Casa di Comunità di Bagnara, il sindaco respinge le accuse di Giannetta: ‘Massima collaborazione con l’ASP’
Pistolesi interviene sullo stallo dei lavori: "L'amministrazione non ha mai frapposto ostacoli"
26 Agosto 2025 - 07:19 | Comunicato Stampa
“Riguardo le dichiarazioni pubblicate dal Consigliere Regionale dott. Domenico Giannetta il 23 agosto u.s. in merito allo stallo dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità a causa di presunte questioni burocratiche legate a mancate autorizzazioni per lo stoccaggio degli inerti, respingendo con fermezza ogni insinuazione sulla gestione disinteressata al bene comune da parte di questa Amministrazione Comunale“.
A scriverlo, in una nota stampa, è il sindaco di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi, che alla missiva ha anche allegato quanto chiarito al riguardo dal competente Ufficio Tecnico Comunale.
La posizione del Comune di Bagnara Calabra
“Si ribadisce – si legge ancora nella nota – ogni collaborazione dell’Amministrazione Comunale verso l’ASP di Reggio Calabria, formulando sincero apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto dal personale medico e amministrativo che consente l’erogazione dei primari servizi sanitari”.
La tutela della salute e il ruolo delle istituzioni
“La Costituzione ripartisce la responsabilità della tutela della salute tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Nessun pretestuoso ostacolo alla realizzazione della Casa di Comunità di Bagnara Calabra è stato e sarà mai frapposto da questa Amministrazione”.