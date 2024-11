Bagnara, tutto pronto per la giornata dedicata alla Madonna della Medaglia Miracolosa

Mercoledì 27 novembre 2024, la Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra ospiterà una delle celebrazioni più attese dai fedeli: la giornata dedicata alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Questo appuntamento, ricco di momenti di preghiera, riflessione e devozione, rappresenta un’occasione unica per incontrare Maria, vivere la grazia della riconciliazione e portare nel cuore la promessa che la Medaglia Miracolosa porta con sé: “Le persone che la porteranno con fede riceveranno grandi grazie”.

La celebrazione si inserisce nel contesto dell’Anno della Preghiera 2024, in preparazione al Giubileo del 2025 – Peregrinantes in Spem, un cammino di fede e speranza proclamato per rinnovare il cuore dei fedeli attraverso il potere trasformante della preghiera e della comunione ecclesiale.

Il significato della Medaglia Miracolosa

La Medaglia Miracolosa, voluta dalla Vergine Maria stessa durante le apparizioni a Santa Caterina Labouré nel 1830 a Parigi, è un segno tangibile della presenza e della protezione della Madonna per i fedeli. Indossarla con fiducia significa aprire il cuore alle grazie che Maria promette di donare, portando luce e speranza in ogni momento della vita. E la Grazia per eccellenza è il suo Figlio Gesù.

Il programma della giornata

La giornata si articolerà in un ricco calendario di momenti liturgici:

Ore 16:30 : Canto dei Vespri solenni , un’occasione per immergersi in un’atmosfera di raccoglimento e spiritualità.

: , un’occasione per immergersi in un’atmosfera di raccoglimento e spiritualità. Ore 17:00 : Supplica alla Vergine della Medaglia Miracolosa , una preghiera collettiva carica di significato e fede.

: , una preghiera collettiva carica di significato e fede. Ore 17:10 : Santo Rosario meditato , arricchito dai brani del racconto dell’apparizione e dalla narrazione degli eventi straordinari legati alla Medaglia Miracolosa.

: , arricchito dai brani del racconto dell’apparizione e dalla narrazione degli eventi straordinari legati alla Medaglia Miracolosa. Ore 17:30: Solenne Celebrazione Eucaristica, il momento culminante della giornata, per rinnovare la fede e affidare le intenzioni personali e comunitarie al Cristo vivente.

Al termine della celebrazione, verranno benedette e distribuite le Medaglie Miracolose, un dono spirituale che racchiude la promessa di Maria: chi la porterà con fede sarà sotto la sua protezione speciale e riceverà abbondanti grazie.

Un invito speciale ai pellegrini

L’evento rappresenta una grande occasione non solo per i fedeli locali, ma anche per tutti i pellegrini che desiderano vivere un’esperienza unica di preghiera e di incontro con Maria. La Cittadella dell’Immacolata, immersa nella tranquillità e nella bellezza naturale di Bagnara Calabra, è il luogo ideale per un pellegrinaggio che ricolma l’anima di pace e speranza.

I Padri della Fraternità, presenti per l’intera giornata, offriranno la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione, un momento prezioso per ricevere la misericordia di Dio e prepararsi spiritualmente a vivere appieno i frutti di questa celebrazione.

Una giornata di grazia e speranza

In un tempo in cui il mondo ha bisogno di segnali di speranza e conforto, la devozione alla Madonna della Medaglia Miracolosa risponde a questa esigenza profonda, offrendo un rifugio sicuro nell’amore di Maria. È un invito a mettere la propria vita sotto il manto della sua protezione, affidandole ogni preoccupazione, ogni difficoltà, ogni gioia.

Cari fedeli e pellegrini, mercoledì 27 novembre 2024 andate a Bagnara Calabra per vivere insieme una giornata di fede, di grazia e di incontro con Maria. La Cittadella dell’Immacolata vi aspetta per condividere la gioia della preghiera e della comunione fraterna. Non mancate a questo appuntamento speciale, che arricchirà la vostra vita spirituale e lascerà un segno indelebile nel vostro cuore.