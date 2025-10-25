Cena Ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina: un ponte di cultura gastronomica tra le delegazioni reggine

Si è svolta a Bagnara Calabra, presso il ristorante Santabarbara 1789, la Cena Ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina, uno degli appuntamenti più significativi del calendario accademico, che ogni anno riunisce simultaneamente in tutta Italia e all’estero le delegazioni e legazioni dell’istituzione fondata da Orio Vergani nel 1953.

L’evento, promosso congiuntamente dalle delegazioni Area dello Stretto – Costa Viola e Reggio Calabria, coordinate rispettivamente dai delegati Sandro Borruto e Giuseppe Alvaro, ha rappresentato un importante momento di incontro e condivisione, volto a valorizzare la tradizione gastronomica locale e a riaffermare il ruolo dell’Accademia nella tutela e promozione della cultura della tavola italiana.

Il tema dell’edizione: arrosti, bolliti e umidi della tradizione regionale

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “Arrosti, bolliti e umidi nella cucina della tradizione regionale”, definito dal Centro Studi “Franco Marenghi” dell’Accademia Italiana della Cucina, ha offerto l’occasione per riflettere sulla memoria culinaria della Calabria, sulle radici contadine e sulle consuetudini familiari che ancora oggi caratterizzano la cucina del territorio.

Durante la serata, le preparazioni gastronomiche hanno esaltato la qualità delle materie prime e la semplicità delle antiche ricette, in un perfetto equilibrio tra tradizione e ricerca culinaria.

Partecipazioni e contributi accademici

Alla Cena Ecumenica ha preso parte anche il Delegato della Piana, Ettore Tigani, insieme ad alcuni accademici rappresentanti delle altre delegazioni reggine, a testimonianza della coesione e collaborazione che animano la vita accademica sul territorio.

Ospite della serata è stato il Dott. Mario Marroni, Direttore del Servizio Veterinario dell’ASP di Reggio Calabria, che ha offerto un’interessante relazione sulle qualità e sulle condizioni delle carni consumate in Calabria, con un approfondimento sulla sicurezza alimentare e sulla salute pubblica.

Un incontro tra cultura, convivialità e identità

L’incontro ha confermato, ancora una volta, come la Cena Ecumenica rappresenti non solo un momento conviviale di alto profilo, ma anche un’occasione di approfondimento culturale, confronto e amicizia tra le varie delegazioni e legazioni dell’Accademia Italiana della Cucina, unite dal comune intento di custodire e diffondere l’immenso patrimonio gastronomico italiano.