Karate, Campionato Italiano Cadetti: settimo posto per Polimeni della Fortitudo 1903

La prossima gara nazionale sarà l’Open League di Messina

Importante partecipazione per la Fortitudo 1903 al Campionato Italiano Cadetti di Karate, disputato dal 22 al 24 maggio al PalaPellicone di Ostia Lido, manifestazione che ha riunito i migliori atleti italiani delle classi 2011-2012.

La società reggina si è confermata ancora una volta la prima realtà della Calabria nella competizione nazionale, conquistando 7 punti nella classifica per società, in un evento che ha registrato la partecipazione di 341 società e 831 iscrizioni.

A mettersi particolarmente in evidenza è stato Simone Polimeni, autore di un percorso convincente che gli ha permesso di conquistare un prestigioso settimo posto al termine di incontri combattuti e di alto livello tecnico.

Positive anche le prestazioni degli altri atleti della Fortitudo 1903: Alexandru Tatomir, Antonio Giacco, Francesco Santoro, Clarissa Colarossi e Roberta Longo, che hanno affrontato la competizione con determinazione e spirito agonistico, mostrando importanti segnali di crescita.

A seguire gli atleti durante la trasferta sono stati i tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, soddisfatti dell’impegno e dell’atteggiamento mostrato dal gruppo nel corso della manifestazione.

Presente alla competizione anche il Presidente della Fortitudo 1903, il Prof. Riccardo Partinico, che si è congratulato con tecnici e atleti, invitandoli a proseguire gli allenamenti per raggiungere risultati sempre più prestigiosi.

La prossima gara nazionale a cui prenderà parte la Fortitudo 1903 sarà l’Open League di Messina (6-7 giugno), dove la squadra amaranto schiererà ben 30 atleti.