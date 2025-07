‘La Madonna che scioglie i nodi’: celebrazione alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara

Insieme all'incendio dei nodi e la riflessione in memoria di Papa Francesco, la giornata rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’anno

Domenica 27 luglio 2025, alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra si terrà una grande celebrazione popolare dedicata alla Madonna che scioglie i nodi, una delle immagini mariane più amate dai fedeli cristiani.

Molti pellegrini sono attesi per vivere un momento di profonda spiritualità all’aperto, in un luogo diventato ormai punto di riferimento per la preghiera, il silenzio e l’affidamento alla Vergine Maria.

Il programma della giornata

La celebrazione inizierà alle ore 18:00 con la recita del Santo Rosario, che introdurrà i partecipanti alla meditazione e raccoglimento. Il momento centrale sarà la Santa Messa animata dal Coro San Vitaliano di Catanzaro, che con la sua musica liturgica aiuterà i fedeli alla preghiera.

Questa occasione avrà anche un significato speciale: sarà un momento per ricordare Papa Francesco, il primo pontefice a diffondere ampiamente la devozione alla Madonna che scioglie i nodi. Durante la celebrazione, si pregherà per lui in suffragio e si ricorderà con gratitudine il suo pontificato, che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei fedeli.

L’origine della devozione

Il legame tra Papa Francesco e questa immagine mariana nasce quando, da arcivescovo di Buenos Aires, egli importò questa devozione dalla Germania, affidandosi spesso all’intercessione della Madonna nelle difficoltà spirituali e pastorali.

Il titolo Madonna che scioglie i nodi si ispira a un dipinto seicentesco conservato nella chiesa di San Pietro ad Augusta, in Baviera. L’immagine mostra la Vergine che scioglie pazientemente i nodi di un nastro, sorretto da due angeli. Questi nodi simboleggiano:

le difficoltà

le ferite

le incomprensioni

i peccati

tutti quei problemi che sembrano senza soluzione

Questa immagine parla direttamente al cuore dei fedeli: Maria non è lontana o irraggiungibile, ma è vicina e concreta, una madre premurosa che accompagna con dolcezza le sofferenze dei suoi figli.

Il gesto simbolico: “l’incendio dei nodi”

La serata si concluderà con un momento molto suggestivo chiamato “l’incendio dei nodi”. In silenzio e con rispetto, i partecipanti saranno invitati a consegnare simbolicamente a Maria i propri “nodi” interiori — difficoltà personali, relazioni spezzate, paure, blocchi spirituali o dolori nascosti — che verranno offerti al fuoco in un gesto collettivo di affidamento.

La Cittadella dell’Immacolata è da anni un luogo di intensa vita spirituale, immerso nella natura e nel silenzio, dove si svolgono:

preghiere

ritiri

celebrazioni

percorsi di accompagnamento spirituale

La festa della Madonna che scioglie i nodi è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno e richiama sempre più fedeli in cerca di conforto, speranza e luce.

Un messaggio di speranza per tutti

In un tempo in cui molte persone affrontano incertezze, solitudine o crisi interiori, questa celebrazione offre un messaggio chiaro e attuale: nulla è davvero senza speranza se ci si affida con fede.

I “nodi” della vita non vanno affrontati da soli: la preghiera, la comunità e soprattutto l’intercessione di Maria possono aprire nuove strade dove tutto sembra bloccato.

L’invito è rivolto a tutti: credenti, pellegrini, famiglie, giovani, anziani, persone in ricerca, o chiunque senta il bisogno di un momento di pace.