Bagnara, focus su Sfalassà tra erosione costiera e sicurezza del territorio

Il viadotto Sfalassà è stato al centro di un incontro, svoltosi a Palazzo Alvaro, tra il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, e una delegazione dell’amministrazione comunale di Bagnara Calabra guidata dal sindaco Adone Pistolesi e dall’assessore Paolo Gramuglia.

Alla riunione hanno preso parte anche la dirigente del settore Tutela del territorio e dell’ambiente della Città Metropolitana, Domenica Catalfamo, insieme ai tecnici dell’ente e ai rappresentanti dell’ufficio tecnico del Comune tirrenico.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle schede progettuali trasmesse dalla Città Metropolitana alla Regione Calabria relative a un finanziamento di 2 milioni di euro destinato al viadotto Sfalassà, infrastruttura strategica per la viabilità del comprensorio.

Il confronto si è, poi, concentrato sulla possibilità di realizzare alcune dighe foranee per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera. E’ stata così valutata di inserire l’ipotesi progettuale nella piattaforma della Protezione civile, con l’obiettivo di individuare le opportune fonti di finanziamento per gli interventi necessari alla tutela del litorale.

Nel corso della riunione è emersa, infine, anche una preoccupazione legata alla demolizione del vecchio tracciato autostradale. In particolare, è stata evidenziata la necessità di monitorare la possibile presenza di residui che, in caso di eventi meteorologici eccezionali, potrebbero determinare criticità per il territorio e per la sicurezza della cittadinanza. Il tavolo si è concluso con l’impegno condiviso a mantenere un costante coordinamento istituzionale per seguire l’evoluzione dei progetti e individuare soluzioni efficaci a sostegno del territorio di Bagnara.