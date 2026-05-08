Lucano sospeso, Salis lo difende a spada tratta: ‘Sei dalla parte giusta della storia’

La sospensione di Mimmo Lucano dalle funzioni di sindaco di Riace riaccende il dibattito politico nazionale su Riace. Il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, dopo la decisione della Corte d’Appello che ha confermato la decadenza del primo cittadino in relazione alla condanna per falso nel processo “Xenia”. Le funzioni amministrative saranno svolte dal vicesindaco.

Sulla vicenda è intervenuta Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, con un messaggio pubblicato sui social.

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Le parole di Salis

“Piena solidarietà a Mimmo Lucano, oggi sospeso dalla Prefettura dalle funzioni di sindaco. Visionario della piccola Riace – enorme esperienza di solidarietà e internazionalismo, modello concreto di accoglienza e promessa di futuro per gli entroterra”.

Per Salis, la vicenda non riguarda solo un provvedimento amministrativo o giudiziario. Tocca un’idea di comunità, di accoglienza e di sviluppo dei territori interni. Un modello che, negli anni, ha diviso il dibattito pubblico ma che ha anche portato Riace al centro dell’attenzione internazionale.

“Confidiamo nella Cassazione”

Nel suo messaggio, l’eurodeputata guarda ora al prossimo passaggio giudiziario. I legali di Lucano hanno annunciato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.

“Confidiamo che la Cassazione possa rendere vera giustizia a Mimmo e alla meravigliosa comunità antirazzista di Riace”.

La chiusura del post è una dichiarazione politica netta: