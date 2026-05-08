Comune di Reggio, pubblicato il bando ‘Una casa per tutti’: un sostegno ai canoni di locazione

A chi è rivolta la misura ed i requisiti per accedervi. Contributi fino a 300 euro mensili

“Una casa per tutti”, pubblicato il bando per il sostegno ai canoni di locazione

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Una casa per tutti”, misura finanziata nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL “Una Calabria più inclusiva”, finalizzata a sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizioni di fragilità economica e difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

L’intervento si inserisce nelle politiche regionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, con particolare attenzione al disagio abitativo, fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza crescente nel territorio comunale, incidendo sulla stabilità familiare, sulla continuità dei percorsi educativi e lavorativi e sulla possibilità di costruire condizioni effettive di autonomia.

A chi è rivolta la misura “Una casa per tutti”

La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti nel Comune di Reggio Calabria che si trovino in condizione di sopravvenuta impossibilità a sostenere il pagamento del canone di affitto.

Per accedere alla misura è necessario, tra gli altri requisiti:

essere residenti nel Comune di Reggio Calabria

essere intestatari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato

avere un ISEE in corso di validità non superiore a 17.000 euro

in corso di validità non superiore a non essere titolari, nel territorio regionale, di altro immobile ad uso abitativo, salvo le eccezioni previste dall’Avviso

La selezione delle domande avverrà mediante procedura valutativa “a regia”. La graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, con priorità, in caso di parità, ai nuclei con componenti con disabilità e, successivamente, ai nuclei con il maggior numero di figli (e, in ulteriore parità, a quelli con il figlio di minore età).

Importi, durata del contributo e maggiorazioni

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 830.598,05 euro. Il contributo potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, riferito alle annualità 2026 e 2027, fino a un importo massimo di 300 euro mensili, nel limite del canone di locazione previsto dal contratto regolarmente registrato.

In presenza di persone con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 all’interno del nucleo familiare, il contributo potrà essere incrementato fino a ulteriori 50 euro mensili, sempre nel rispetto dell’importo del canone.

L’Avviso si colloca nel quadro delle misure di supporto alle famiglie che, a causa di difficoltà economiche sopravvenute, rischiano di non riuscire a garantire continuità abitativa, con ricadute dirette sulla stabilità del nucleo e sui percorsi educativi e lavorativi.

Domande online: piattaforma, date e link utili

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile al link https://servizi-online.reggiocal.it, accedendo con SPID o CIE.

La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 08.00 del 13/05/2026 e fino al 12/06/2026. Non saranno accettate domande trasmesse tramite PEC, raccomandata o consegna a mano.

L’Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it) al link https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/7885 e direttamente sulla piattaforma telematica.

Per informazioni è possibile contattare il Settore Welfare.