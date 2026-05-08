Tragedia sul lavoro a Gioia Tauro: perde la vita giovane imprenditore

Ancora una tragedia sul lavoro scuote la Calabria e riporta al centro dell’attenzione il dramma delle morti bianche, una piaga che continua a colpire famiglie e comunità intere. A Gioia Tauro, la città è stata travolta dal dolore per la scomparsa di Fabio Cananzi, giovane padre e lavoratore deceduto mentre svolgeva la propria attività lavorativa.

L’ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di maggiori controlli e tutele per chi ogni giorno esce di casa con il solo obiettivo di garantire un futuro dignitoso ai propri cari. Dietro ogni numero delle statistiche sulle morti sul lavoro ci sono vite spezzate, famiglie distrutte e bambini che restano senza un padre. La notizia della morte di Fabio Cananzi ha profondamente colpito l’intera comunità gioiese, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore.

Il cordoglio del sindaco Simona Scarcella

Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza con parole cariche di commozione:

“Il sindaco e l’amministrazione comunale, unitamente a tutta la comunità gioiese, oggi piange la scomparsa di Fabio Cananzi, un giovanissimo padre e lavoratore caduto sul posto di lavoro, mentre si apprestava a guadagnare onestamente il pane per i propri figli. Una ferita che lacera il cuore di tutta Gioia Tauro. Ci stringiamo con un abbraccio sincero e amorevole alla moglie, ai piccoli figli e alla famiglia tutta, nella speranza che non si debba piangere mai più un caduto sul posto di lavoro”.

Parole che racchiudono il dolore di una città intera e il bisogno sempre più urgente di trasformare il tema della sicurezza sul lavoro in una priorità concreta, affinché tragedie come questa non si ripetano più.